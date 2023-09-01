Інвестори продають акції Китаю, інфляція в ЄС залишається на високому рівні: що потрібно знати вранці

Американські індекси завершили четвер різноспрямовано

За підсумками вчорашньої торгової сесії S&P 500 знизився на 0,2%, індекс Dow Jones втратив приблизно 0,5%, а високотехнологічний Nasdaq зріс на 0,1%.

Учасники ринку зберігають стриманий настрій напередодні п'ятничного звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі США, який може дати більшу ясність щодо майбутніх дій Федеральної резервної системи.

Ринки Азії зростають

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,2%, японський Nikkei додав 0,5%, південнокорейський Kospi подорожчав приблизно на 0,2%, сінгапурський STI збільшився на 0,4%, а китайський Shanghai Composite виріс на 0,3%.

Зростання оптимізму інвесторів у регіоні пов'язане з тим, що Китай активізував зусилля щодо підтримки сектору нерухомості країни, а також стабілізації курсу юаня.

Варто зазначити, що фондовий ринок Гонконгу сьогодні закрито через наближення супертайфуну Саола до південного Китаю.

Інвестори продовжують продавати акції Китаю

За даними Financial Times, у серпні чистий продаж китайських акцій іноземними інвесторами становив $12,4 млрд. Це найбільший обсяг чистих щомісячних продажів, починаючи з 2014 року, зауважує Yahoo Finance.

Минулого місяця учасники ринку позбавлялися акцій Китаю рекордними темпами, оскільки зростання другої за величиною економіки світу продовжило сповільнюватися, а потрясіння в секторі нерухомості посилилися.

Після перспективного першого кварталу 2023 року в Китаї спостерігається різке охолодження промислового та роздрібного секторів. Крім того, в країні почалася дефляція, а безробіття серед молоді досягло рекордного рівня. При цьому через накопичені боргові зобов'язання Пекін відмовляється від вживання великих заходів щодо стимулювання економіки.

Тим часом у серпні учасники ринку перевели свою увагу на індійські акції. Це сталося на тлі високих показників корпоративних доходів у країні, а також привабливості Індії, що росте, як альтернатива Китаю.

Інфляція у ЄС залишається на високому рівні

Згідно з попередніми даними Європейського статистичного бюро, загальна інфляція в єврозоні в серпні склала 5,3%, що вище за очікуване аналітиками значення 5,1%.

Ціни на продукти харчування залишалися основним фактором високої інфляції в Європейському союзі.

Наступне засідання Європейського центрального банку має відбутися 14 вересня. Тоді регулятор оголосить чи підвищуватиме він процентні ставки далі. З липня 2022 ЄЦБ підняв ставки на 4,25%.

На своєму останньому засіданні з грошово-кредитної політики глава європейського регулятора Крістін Лагард заявила, що дані, що надходять, змусять ЄЦБ або знову підвищити ставки, або, можливо, призупинити їх підвищення.

Тим часом цільовим показником інфляції для Європейського центрального банку є 2%.