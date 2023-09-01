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1 вересня 2023, 12:35 Читать на русском

Coinbase додав стейблкоїн від PayPal, Lufthansa випустила NFT у мережі Polygon: що нового на ринку криптовалют

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Coinbase додав стейблкоїн від PayPal

Криптовалютна біржа C.oinbase провела лістинг «стабільної монети» PYUSD від платіжного гіганта PayPal.

«Щойно буде внесено достатню кількість активу, торгівля нашими парами PYUSD/USD почнеться поетапно. Підтримка стейблкоїну може бути обмежена у деяких юрисдикціях», — зазначили у Coinbase.

PayPal представив цифровий актив на початку серпня і наголосив, що він забезпечений безпечними та високоліквідними резервами.

Клієнти популярної платіжної платформи можуть купувати та продавати PYUSD через програму та вебсайт PayPal, а також мають можливість конвертувати його в інші криптовалюти.

Емісією та зберіганням стейблкоїнів управляє Paxos Trust Company, компанія, що спеціалізується на блокчейн-рішеннях.

Lufthansa випустила NFT у мережі Polygon для програми лояльності

Німецька авіакомпанія Lufthansa запустила програму лояльності Uptrip на базі невзаємозамінних токенів (NFT) у мережі Polygon.

Створений у результаті співпраці підрозділ Lufthansa Innovation Hub та платформи Miles & More мобільний додаток дозволяє пасажирам сканувати посадкові талони та отримувати NFT. Активи зберігаються у криптогаманцях клієнтів.

Повні колекції токенів вони можуть обміняти на різні послуги на зразок доступу до залу очікування аеропорту, VIP-обслуговування або отримати знижки.

«Додаток поєднує елементи геймінгу та привабливих винагород з тестуванням інноваційних технологій», — йдеться в заяві.

У Bloomberg підвищили ймовірність появи спотового біткоїна-ETF цього року до 75%

Після юридичної перемоги Grayscale у справі проти Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) аналітики Bloomberg Джеймс Сейффарт та Ерік Балчунас оцінили ймовірність запуску спотового біткоїн-ETF до кінця 2023 року в 75%.

«Джеймс і я підвищуємо до 75% шанси на запуск спотових біткоїн-ETF цього року (95% до кінця 2024 року). Хоча ми враховували перемогу Grayscale у нашій попередній оцінці у 65%, одностайність та однозначність рішення перевершили всі очікування, що залишає SEC вкрай мало місця для маневру», — заявив Балчунас.

За його словами, юридичні та іміджеві втрати регулятора в тяжбі, що широко висвітлюється основними ЗМІ, «заперечують політично неспроможним».

Терміни прийняття Комісією рішень щодо заявок на реєстрацію біткоїн-фондів від BlackRock, Bitwise, VanEck, WisdomTree, Invesco, Fidelity та Valkyrie припадають на початок вересня. Але аналітики чекають на затримки.

«Ми не здивуємося, якщо SEC затягне з огляду на те, що сталося. Проте не впевнений, що в цій ситуації терміни матимуть таке саме значення. Імовірніше, що ми одного разу прокинемося і почуємо, що Комісія здалася і запуск неминучий», — припустив Балчунас.

За словами Сейффарта, швидке схвалення заявок після ухваленого судом рішення малоймовірне.

SEC має 45 днів, щоб запросити повторні слухання. Після цього терміну суд винесе остаточний вердикт.

Worldcoin побив рекорд щоденних реєстрацій в Аргентині

Проєкт Сема Альтмана Worldcoin зафіксував рекордну кількість реєстрацій в Аргентині — за добу верифікацію пройшли 9500 людей.

Сфери для сканування біометрії розмістили у чотирьох містах країни, включаючи Буенос-Айрес, Мар-дель-Плате, Кордову та Мендос.

«В Аргентині кожні 9 секунд відбувається реєстрація одного користувача», — йдеться в повідомленні.

Джерело: Мінфін
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