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1 вересня 2023, 9:34 Читать на русском

Експорт українських IT-послуг у липні перевищив торішні показники

У липні 2023 року обсяг ІТ-експорту з України зменшився на 2,4% у порівнянні з минулим місяцем, але збільшився на 3,1%, якщо порівнювати з торішніми показниками. Про це повідомляє DOU.

У липні 2023 року обсяг ІТ-експорту з України зменшився на 2,4% у порівнянні з минулим місяцем, але збільшився на 3,1%, якщо порівнювати з торішніми показниками.
Фото: pixabay.com

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За даними НБУ, в липні 2023 року виторг становив $559 млн, це на $17 млн більше, ніж у липні 2022 року.

Показник за червень цього року становив $573 млн.

Загалом же після початку повномасштабної війни обсяг ІТ-експорту за місяць тримається на рівні $500−600 млн із незначними коливаннями. У липні 2022 року цей показник становив $542 млн, у липні 2021 — $574 млн, а от у червні 2020 року — $413 млн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
1 вересня 2023, 10:01
#
Доречі так, щось є. Хрюші в лінкедін за останні 2 тижні так норм активізувався
+
0
zig4free
zig4free
1 вересня 2023, 10:15
#
Линкедин — компашка с рашнявыми менеджерами, я активно посылаю таких *** в направлении с рашнявым кораблем.
+
0
engine
engine
1 вересня 2023, 10:42
#
Какой стек?
+
0
37198534
37198534
1 вересня 2023, 11:35
#
Олександре, ви не відповідаєте, а ЛінкедІн, можливо тут прочитаєте моє повідомлення. Інформую вас стосовно нашої нової вакансії Senior спеціаліст в визнаний у світі продукт у сфері AI з командою в Україні та США. Раптом шукаєте нових можливостей і позиція вище зацікавила — дайте знати.
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