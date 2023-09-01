Експорт українських IT-послуг у липні перевищив торішні показники

У липні 2023 року обсяг ІТ-експорту з України зменшився на 2,4% у порівнянні з минулим місяцем, але збільшився на 3,1%, якщо порівнювати з торішніми показниками. Про це повідомляє DOU.

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За даними НБУ, в липні 2023 року виторг становив $559 млн, це на $17 млн більше, ніж у липні 2022 року.

Показник за червень цього року становив $573 млн.

Загалом же після початку повномасштабної війни обсяг ІТ-експорту за місяць тримається на рівні $500−600 млн із незначними коливаннями. У липні 2022 року цей показник становив $542 млн, у липні 2021 — $574 млн, а от у червні 2020 року — $413 млн.