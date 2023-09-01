Мінцифри запускає програму для підприємців «Власне». Переможці зможуть залучити до 800 тисяч

Міністерство цифрової трансформації запускає національну акселераційну програму для українського бізнесу «Власне». Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Програма «Власне» передбачає освітню, менторську та фінансову підтримку для підприємців усіх масштабів.

До освітнього складника програми долучаться понад 15 провідних спікерів та понад 200 менторів з різних сфер бізнесу.

Зокрема, дієвими порадами з маркетингу, залучення інвесторів, цифрової трансформації та розвитку бізнесу ділитимуться Євген Клопотенко, Олена Мальцева, Анастасія Владичинська, Олена Залуська та інші.

Тисяча учасників, які продемонструють найкращі результати виконання тестових завдань отримають індивідуальний супровід експерта.

Крім цього, наприкінці навчання учасники презентуватимуть свої бізнес-концепції, а ментори визначать понад 30 переможців. Вони отримають фінансову підтримку в розмірі 100 тисяч грн кожен.

10 учасників з найвищими балами позмагаються за можливість залучити головний приз національного акселератора «Власне» — 800 тис. грн.

«Кошти можна направити на витрати для розробки продуктів, проведення маркетингових досліджень, установлення нового обладнання та інші потрібні інвестиції для розвитку бізнесу», — зазначили в Мінцифри.

Подача заявок

Заявки на участь прийматимуть до 24 вересня. Подати заявку можна за цим посиланням.