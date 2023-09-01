Минулої доби українські захисники ліквідували ще 470 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 263 490 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 31 серпня: 470 російських окупантів, 23 танки та 4 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 263490 (+470) осіб,
- танків — 4459 (+23) од,
- бойових броньованих машин — 8613 (+9) од,
- артилерійських систем — 5530 (+23) од,
- РСЗВ — 735 (+1) од,
- засоби ППО — 500 (+0) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4421 (+4),
- крилаті ракети — 1445 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 8009 (+33) од,
- спеціальна техніка — 831 (+1).
Джерело: Мінфін
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