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31 серпня 2023, 19:07 Читать на русском

З вересня фізособам — позичальникам ліквідованих банків дадуть змогу реструктуризувати борги

З 1 вересня фізичні особи, які є позичальниками банків, що ліквідуються, отримають можливість реструктуризувати свої борги. Умови реструктуризації визначені рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

З 1 вересня фізичні особи, які є позичальниками банків, що ліквідуються, отримають можливість реструктуризувати свої борги.
Фото: НБУ

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«У зв'язку з дією в Україні воєнного стану,… виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів вирішила встановити для фізичних осіб, які є позичальниками банків, процедура ліквідації яких здійснюється ФГФВО,… умови погашення кредитної заборгованості», — йдеться в рішенні Фонду.

Строк дії умов погашення заборгованості, затверджених указаним рішенням, визначено з 1 вересня 2023 року по 31 серпня 2024 року.

Умови реструктуризації боргів

  • розмір процентної ставки за кредитним договором складатиме 0,001% річних,
  • розмір комісій, передбачених кредитними договорами, встановлюється на рівні 1 копійка та застосовуються з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулось приєднання до умов реструктуризації.

Погашення заборгованості за кредитним договором здійснюватиметься щомісячно, починаючи з місяця приєднання до умов реструктуризації, у розмірі та згідно з графіком, визначеними умовами кредитного договору, але не менше ніж:

  • 10 000 грн для кредитів, забезпечених іпотекою;
  • 5 000 грн для кредитів, отриманих з використанням платіжної картки, заборгованість за якими на дату приєднання до умов реструктуризації становитиме понад 100 000 грн;
  • 1 000 грн — для інших кредитів.

Заборгованістю за кредитним договором вважатиметься сума залишку основної суми боргу, нарахованих процентів та комісій за ним, що не сплачені відповідно до умов кредитного договору.

У разі порушення умов реструктуризації, розмір процентної ставки та комісій за кредитним договором фізичної особи — позичальника застосовуватиметься відповідно до умов кредитного договору, які діяли до початку реструктуризації.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
zig4free
zig4free
31 серпня 2023, 19:15
#
Хорошая новость, главное чтобы не нарисовали сверху всяких комисий задним числом.
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