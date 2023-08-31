Курс валют на вечір 31 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 21 копійку у купівлі та на 22 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 31 серпня Закриття 31 серпня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,89/40,28 39,68/40,06 21/22

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,20 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,65 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,90−38,05, євро — 41,30−41,50 грн.

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