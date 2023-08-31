До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 21 копійку у купівлі та на 22 копійки у продажу.
Курс валют на вечір 31 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 31 серпня
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Закриття 31 серпня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,89/40,28
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39,68/40,06
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21/22
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,20 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,65 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,90−38,05, євро — 41,30−41,50 грн.
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Джерело: Мінфін
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