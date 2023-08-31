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31 серпня 2023, 16:01 Читать на русском

Нова система оплати праці держслужбовців має запрацювати з 1 січня — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль очікує на впровадження нової системи оплати праці державних службовців із 1 січня 2024 року. Про це він повідомив у Telegram.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль очікує на впровадження нової системи оплати праці державних службовців із 1 січня 2024 року.

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«Справедливість та усунення зловживань — основна мета реформи оплати праці держслужбовців. Сьогодні на нараді з урядовцями й парламентарями обговорили запровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад та основні кроки, необхідні для завершення реформи», — зазначив він.

За словами Шмигаля, нова система посилить роль посадового окладу та допоможе усунути зловживання при нарахуваннях додаткових виплат і премій.

Очільник уряду додав, що зміни в оплаті праці спрямовані на зменшення диспропорцій та справедливий підхід до встановлення заробітних плат державних службовців.

«Відповідний законопроєкт уже пройшов перше читання у Верховній Раді. Маємо прискоритись, щоб нова система оплати праці запрацювала вже з 1 січня 2024 року. Готуємо державний бюджет на наступний рік з урахуванням нових підходів», — зазначив Шмигаль.

Джерело: Мінфін
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