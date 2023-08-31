Пальне на АЗС за місяць подорожчало на 4-5 гривень за літр

За місяць (31 липня-31 серпня) середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 4,41 грн/л і склала 55,02 грн/л, бензин А-95+ подорожчав на 4,39 грн/л — до 47,81 грн/л, а дизельне пальне — на 4,84 грн/л, до 52,62 грн/л. Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку «Консалтингової групи «А-95».

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Зокрема на ОККО й WOG бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне подорожчали на 5 грн/л, до 54,99 грн/л, 56,99 грн/л і 54,99 грн/л відповідно.

На станціях державної мережі «Укрнафта» пальне подорожчало на 4−5 грн/л: бензин А-95 — до 50,90 грн/л, бензин А-95+ — до 53,10 грн/л, ДП — до 50,90 грн/л.

Бензин А-95 у мережі UPG за місяць подорожчав на 4,90 грн/л, до 53,90 грн/л, А-95 преміум — на 4 грн/л, до 55,90 грн/л, дизпальне додало 5 грн/л (до 51,90 грн/л).

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 5 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 подорожчав до 53 грн/л, А-95+ — до 53,50 грн/л, дизельне пальне — до 53 грн/л.

Мережі Shell, «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», «Автотранс», Prime, «Укр-Петроль», Mango, «Рур Групп» та інші підвищили ціни на пальне в межах 3−6 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 31 липня по 31 серпня 2023 р., грн/л: