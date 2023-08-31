росія викрала майже 6 мільйонів тонн зібраного торік українського зерна — Конгрес США

росія вкрала майже 6 млн тонн українського зерна, зібраного торік на тимчасово окупованих територіях. Про це йдеться у доповіді Конгресу США.

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У доповіді Конгресу наводяться дані звіту розвідки США, що базуються на супутникових знімках та повідомленнях з відкритих джерел.

Зазначається, що для вивезення краденого українського зерна рф використовує вантажні судна, які могли курсувати уздовж узбережжя Туреччини, доставляючи вантажі до портів Сирії, Ізраїлю, Ірану, Грузії та Лівану.

Однак підтвердити, чи знали покупці цих вантажів про українське походження зерна, в Конгресі не можуть.