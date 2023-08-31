Наглядову раду Укренерго очолив перший президент енергосистеми ЄС

Наглядова рада ПрАТ НЕК «Укренерго» 28 серпня обрала нового очільника. Ним став незалежний член наглядової ради Даніель Доббені. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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«Правління Укренерго вітає обрання Даніеля Доббені головою наглядової ради. Його професійний досвід буде дуже корисним для стратегічного розвитку компанії», — прокоментував призначення голова правління НЕК Володимир Кудрицький.

В Укренерго зазначили, що Доббені має понад 40 років досвіду роботи в енергетичній сфері. Зокрема, у 2008 році він став першим президентом Європейської мережі операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E).

Також Доббені був президентом ОСП Німеччини 50Hertz GmbH та віцепрезидентом і президентом асоціації GO15.

З 2003 по 2012 рік він обіймав посади генерального директора Elia Group, бельгійсько-німецького оператора системи передачі.

Нагадаємо

На початку грудня 2021 року Міненерго затвердило весь склад наглядової ради Укренерго. До неї увійшли Деян Остоїч, Педер Андреасен, Даніель Доббені, Роман Піонковскі як незалежні члени, а також Юрій Токарський, Михайло Ільніцький, Юрій Бойко як представники від держави.