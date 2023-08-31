Наглядову раду Укренерго очолив перший президент енергосистеми ЄС

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

31 серпня 2023, 13:36 Читать на русском

Наглядову раду Укренерго очолив перший президент енергосистеми ЄС

Наглядова рада ПрАТ НЕК «Укренерго» 28 серпня обрала нового очільника. Ним став незалежний член наглядової ради Даніель Доббені. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Наглядова рада ПрАТ НЕК «Укренерго» 28 серпня обрала нового очільника.
Фото: innoenergy.com

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Правління Укренерго вітає обрання Даніеля Доббені головою наглядової ради. Його професійний досвід буде дуже корисним для стратегічного розвитку компанії», — прокоментував призначення голова правління НЕК Володимир Кудрицький.

В Укренерго зазначили, що Доббені має понад 40 років досвіду роботи в енергетичній сфері. Зокрема, у 2008 році він став першим президентом Європейської мережі операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E).

Також Доббені був президентом ОСП Німеччини 50Hertz GmbH та віцепрезидентом і президентом асоціації GO15.

З 2003 по 2012 рік він обіймав посади генерального директора Elia Group, бельгійсько-німецького оператора системи передачі.

Нагадаємо

На початку грудня 2021 року Міненерго затвердило весь склад наглядової ради Укренерго. До неї увійшли Деян Остоїч, Педер Андреасен, Даніель Доббені, Роман Піонковскі як незалежні члени, а також Юрій Токарський, Михайло Ільніцький, Юрій Бойко як представники від держави.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 серпня 2023, 15:25
#
Еще одного специалиста трудоустроили.
Как говорит один местный «эксперт» и патриот, который любит Украину проживая в Хорватии — …контракт в студию… или сколько стоят его услуги …наблюдателя???
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами