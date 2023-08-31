Binance відмовиться від стейблкоїна BUSD, BlackRock інвестував у майнінгові компанії $411 млн: що нового на ринку

Binance повністю відмовиться від стейблкоїна BUSD у 2024 році

Криптовалютна біржа Binance повідомила клієнтів про намір припинити підтримку власного стейблкоїна BUSD у 2024 році.

У лютому Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS) ініціював розслідування щодо емітента «стабільних монет» Paxos. Регулятор наказав компанії припинити випуск BUSD. Тоді ж компанія зупинила співпрацю з Binance.

Компанія припинила випуск нових стейблкоїнів відповідно до вказівок регулятора. Операції з викупу та конвертації підтримуються щонайменше до лютого 2024 року.

У березні капіталізація BUSD вперше з кінця червня 2021 року впала нижче за $10 млрд. У червні показник скоротився до $4,35 млрд. У рейтингу «стабільних монет» актив поступився DAI третю позицію. Наразі ринкова вартість BUSD становить менше ніж $3,1 млрд.

BlackRock інвестував у майнінгові компанії $411 мільйонів

Інвестиційний гігант BlackRock утримує акції чотирьох компаній з видобутку криптовалюту на загальну суму $411 млн. Про це повідомляє Finbold з посиланням на дані CNN.

Згідно з CompaniesMarketCap, загальна капіталізація п'яти найбільших біткоін-майнерів становить близько $5,4 млрд, але за останній місяць вони зафіксували великі збитки.

За даними видання, 30 липня BlackRock купив на падінні цінні папери основних компаній із видобутку цифрових активів:

Riot Blockchain (RIOT) — 10,7 млн акцій (6,14%) на $199,08 млн;

Marathon Digital (MARA) — 10,9 млн акцій (6,44%) на $190 млн;

Cipher Mining (CIFR) — 2,2 млн акцій (0,88%) на $8,36 млн;

TeraWulf (WULF) — 4,8 млн акцій (2,28%) на $14,10 млн.

Загальна сума інвестицій венчурної компанії відповідає частці 0,35% від $117,6 млрд, якими вона володіє.

Крім того, поточна позиція BlackRock робить його одним із найбільших за обсягом вкладень членів Bitcoin Mining Council — групи лобіювання біткоії-індустрії в США.

Швейцарський криптобанк SEBA отримав ліцензію на роботу з криптовалютами у Гонконзі

Швейцарський криптовалютний банк SEBA отримав схвалення від Комісії з цінних паперів та ф'ючерсів Гонконгу (SFC) на провадження пов'язаної з цифровими активами діяльності в Гонконгу.

Ліцензія дозволить компанії працювати з цінними паперами, включаючи пов'язані з криптовалютами інструменти на кшталт позабіржових деривативів та структурованих продуктів.

SEBA також отримав право на здійснення консультацій та управління активами на довірчих рахунках.

Tether підписав договір із багамським банком Britannia Bank & Trust на обробку доларових платежів

Компанія Tether, що випускає стейблкоїн USDT, підписала угоду з приватним багамським банком Britannia Bank & Trust для обробки доларових переказів. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерела видання, останні місяці емітент «стабільної монети» просить своїх клієнтів відправляти кошти на рахунки нового партнера. Достеменно невідомо, коли почалося їхнє співробітництво.

Журналісти також зазначили, що Tether працює ще з двома банками на Багамах — Capital Union Bank та Deltec Bank. З останнім компанія почала взаємодіяти у 2018 році після розірвання договору з Noble Bank.

За даними CoinGecko, USDT домінує на ринку стейблкоїнів з показником 66,5% при ринковій капіталізації в $82,9 млрд.