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31 серпня 2023, 10:05 Читать на русском

США обмежили експорт чіпів на Близький Схід, китайський забудовник попередив про дефолт: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: pixabay.com

Фондові індекси США зростають четвертий день поспіль

За підсумками вчорашньої торгової сесії S&P 500 додав 0,5%, високотехнологічний Nasdaq — 0,4%, а індекс Dow Jones — 0,1%.

Учасники ринку отримали більше економічних даних, які посилили надії на те, що Федеральна резервна система США завершить цикл підвищення відсоткових ставок.

За даними Automatic Data Processing (ADP), у серпні кількість вакансій у приватному секторі США зросла на 177 тис., що набагато нижче за консенсус-прогноз аналітиків у 200 тис. і значно нижче за липневий показник у 371 тис.

Тим часом оцінку зростання ВВП США у другому кварталі 2023 року було переглянуто у бік зниження до 2,1% порівняно з попереднім значенням у 2,4%.

Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону демонструють змішану динаміку

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index знизився сьогодні на 0,4%, японський Nikkei додав приблизно 1%, сінгапурський STI збільшився на 0,5%, південнокорейський Kospi скоротився на 0,4%, а китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng знизилися на 0,7% та 0,5% відповідно.

Інвестори в регіоні зберігали стриманий настрій після виходу нових економічних даних із Китаю: у серпні виробнича активність у другій за величиною економіці світу скоротилася, це відбувається п'ятий місяць поспіль.

Китайський забудовник Country Garden попередив про можливий дефолт

Про це повідомили представники самої компанії, пославшись на рекордний чистий збиток за підсумками першого півріччя 2023 року в розмірі 51,5 млрд юанів ($7 млрд).

Country Garden, яка минулого року була найбільшим забудовником житла в Китаї, заявила, що була захоплена зненацька глибиною та тривалістю спаду на ринку нерухомості, особливо в невеликих китайських містах.

Раніше на початку серпня Country Garden пропустила виплати відсотків власникам деяких своїх облігацій, а також попередила про можливість дефолту, якщо фінансові показники компанії продовжать погіршуватися.

На даний час загальний обсяг зобов'язань Country Garden становить майже $200 млрд.

На тлі численних новин про фінансові проблеми акції компанії з початку року впали приблизно на 67%.

США обмежили експорт чіпів до країн Близького Сходу

За даними Reuters, США розширили обмеження на експорт чіпів для технологій штучного інтелекту до деяких країн Близького Сходу з міркувань національної безпеки.

У які саме країни Близького Сходу забороняється експорт чіпів для ШІ агентством Reuters не уточнюється.

Обмеження стосуються чіпів, які виробляють компанії NVIDIA та AMD. Представники компаній заявили, що нові вимоги з боку влади США не вплинуть на їхні фінансові результати.

На думку експертів, без американських чіпів для ШІ іноземні компанії не зможуть економічно ефективно виконувати передові обчислення, необхідні для розпізнавання зображень та мовлення, а також для багатьох інших завдань у галузі штучного інтелекту.

Джерело: Мінфін
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