Введення житла в експлуатацію за рік збільшилося на 61% — Держстат

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

31 серпня 2023, 11:02 Читать на русском

Введення житла в експлуатацію за рік збільшилося на 61% — Держстат

Введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками січня-червня 2023 року збільшилося у 1,4 раза порівняно з аналогічним періодом 2022 року — до 3,59 млн кв. м. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками січня-червня 2023 року збільшилося у 1,4 раза порівняно з аналогічним періодом 2022 року — до 3,59 млн кв.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У містах з початку року введено в експлуатацію 2,03 млн кв. м житла (56,3% від загального обсягу), що на чверть більше за тогорічний показник, у сільській місцевості — 1,57 млн кв. м, що майже вдвічі перевищує показник у першій половині 2022 року.

Загалом за звітний період в експлуатацію введено 44,2 тис. квартир, що на 61% більше, ніж у січні-червні 2022 року. При цьому в містах запроваджено 26,4 тис. квартир, що на 25% більше, ніж торік, у селах — 17,7 тис. квартир, що у 2,5 раза перевищує показник аналогічного періоду 2022 року.

За даними Держстату, 9,9 тис. квартир було введено в одноквартирних будинках, 36,2 тис. — у багатоквартирних.

Де найбільше житла ввели в експлуатацію

За підсумками першого півріччя найбільше житла введено у:

  • Київській області (594,3 тис. кв. м, 16,5% від загального обсягу),
  • Києві (544,1 тис. кв. м),
  • Вінницькій області (459,2 тис. кв. м),
  • Львівській області (340 тис. кв. м),
  • Івано-Франківській області (246,7 тис. кв. м),
  • Закарпатській області (176,3 тис. кв. м).

Зазначається, що зростання обсягів введення житла зафіксовано у всіх регіонах України, крім трьох областей.

У Полтавській області введено 69,9 тис. кв. м, що на 41,2% менше, ніж у січні-червні 2022 року, у Чернігівській — 20,4 тис. кв. м (-39%) та Житомирській — 52,5 тис. кв. м житла (-11,2%).

Дані наведені з урахуванням житла, введеного згідно з тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію будинків, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт. Також інформація наводиться без урахування тимчасово окупованих РФ територій та частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами