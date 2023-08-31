Введення житла в експлуатацію за рік збільшилося на 61% — Держстат

Введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками січня-червня 2023 року збільшилося у 1,4 раза порівняно з аналогічним періодом 2022 року — до 3,59 млн кв. м. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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У містах з початку року введено в експлуатацію 2,03 млн кв. м житла (56,3% від загального обсягу), що на чверть більше за тогорічний показник, у сільській місцевості — 1,57 млн кв. м, що майже вдвічі перевищує показник у першій половині 2022 року.

Загалом за звітний період в експлуатацію введено 44,2 тис. квартир, що на 61% більше, ніж у січні-червні 2022 року. При цьому в містах запроваджено 26,4 тис. квартир, що на 25% більше, ніж торік, у селах — 17,7 тис. квартир, що у 2,5 раза перевищує показник аналогічного періоду 2022 року.

За даними Держстату, 9,9 тис. квартир було введено в одноквартирних будинках, 36,2 тис. — у багатоквартирних.

Де найбільше житла ввели в експлуатацію

За підсумками першого півріччя найбільше житла введено у:

Київській області (594,3 тис. кв. м, 16,5% від загального обсягу),

Києві (544,1 тис. кв. м),

Вінницькій області (459,2 тис. кв. м),

Львівській області (340 тис. кв. м),

Івано-Франківській області (246,7 тис. кв. м),

Закарпатській області (176,3 тис. кв. м).

Зазначається, що зростання обсягів введення житла зафіксовано у всіх регіонах України, крім трьох областей.

У Полтавській області введено 69,9 тис. кв. м, що на 41,2% менше, ніж у січні-червні 2022 року, у Чернігівській — 20,4 тис. кв. м (-39%) та Житомирській — 52,5 тис. кв. м житла (-11,2%).

Дані наведені з урахуванням житла, введеного згідно з тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію будинків, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт. Також інформація наводиться без урахування тимчасово окупованих РФ територій та частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.