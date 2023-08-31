Минулої доби українські захисники ліквідували ще 610 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 263 020 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 30 серпня: 610 російських окупантів, 13 танків, 26 ракет та 22 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 263020 (+610) осіб,
- танків — 4436 (+13) од,
- бойових броньованих машин — 8604 (+8) од,
- артилерійських систем — 5507 (+31) од,
- РСЗВ — 734 (+1) од,
- засоби ППО — 500 (+0) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4417 (+22),
- крилаті ракети — 1445 (+26),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7976 (+23) од,
- спеціальна техніка — 830 (+5).
Джерело: Мінфін
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