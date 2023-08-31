31 серпня європейська валюта подорожчала на 28 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,79 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Курс валют НБУ: Євро подорожчало на 28 копійок
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Валютний ринок
30 серпня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,51 гривні за євро.
До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 26 копійок у купівлі та на 26 копійок у продажу.
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Джерело: Мінфін
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