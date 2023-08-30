Курс валют на вечір 30 серпня: євро на міжбанку різко пішло вгору

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 26 копійок у купівлі та на 26 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 30 серпня Закриття 30 серпня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,74/40,14 40,00/40,40 26/26

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,55−38,20 грн. Євро купують за 40,75 грн, а продають за 41,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,98−38,10, євро — 41,22−41,44 грн.

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