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30 серпня 2023, 15:08 Читать на русском

Ціни АЗС продовжують зростати. Скільки зараз коштує бензин на дизпальне

У період із 29 по 30 серпня середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 4 копійки і склала 52,95 грн/л, бензин А-95+ порожчав на 2 копійки — до 54,99 грн/л, а літр дизельного пального — на 6 копійок, до 52,5 грн/л. Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку «Консалтингової групи «А-95».

У період із 29 по 30 серпня середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 4 копійки і склала 52,95 грн/л, бензин А-95+ порожчав на 2 копійки — до 54,99 грн/л, а літр дизельного пального — на 6 копійок, до 52,5 грн/л.
Фото: pixabay.com

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Найбільше — на 2 грн/л — «п'ятірка» здорожчала на АЗС мережі VostokGaz, до 50,89 грн/л. Водночас на станції мережі Neftek цей вид пального на 2 грн/л здешевшав — до 52,49 грн/л. Здешевшало на 2 грн/л у цій мережі й пальне А-95 і ДП: до 55,49 грн/л і 52,49 грн/л відповідно.

Мережі АЗС ОККО й WOG ціну на А-95 відучора не змінювали, вона на їхніх АЗК становить 54,99 грн/л. Ці мережі залишили на вчорашньому рівні також і ціни на А-95+ і дизпальне: 56,99 грн/л і 54,99 грн/л відповідно.

Мережа АЗС SOCAR додала по 1 грн/л як на А-95, так і на «п'ятірку» з покращеними показниками якості й на дизпальне — до 56,99 грн/л, 58,99 грн/л і 56,99 грн/л відповідно.

Дизпальне загалом здорожчало від 31 коп. до 2 грн/л.

Мережі «БРСМ-Нафта», Prime, VST й інші підвищили ціни на пальне в межах 0,11−2 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 29 по 30 серпня 2023 р., грн/л:

Джерело: Мінфін
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