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30 серпня 2023, 11:01 Читать на русском

Ринки зростають на тлі ослаблення ринку праці в США, акції Nvidia оновили історичний максимум: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: pixabay.com

Американські індекси зросли у вівторок

S&P 500 додав 1,5%, високотехнологічний Nasdaq — 1,7%, а індекс Dow Jones — 0,9%.

S&P 500 зафіксував найсильніший одноденний приріст із 2 червня цього року, тоді як Nasdaq показав найкращу торгову сесію з 28 липня. При цьому обидва індекси закрилися на більш ніж двотижневих максимумах.

Все завдяки зростанню акцій Tesla (+7,7%), Nvidia (+4,2%) та інших великих технологічних компаній США на тлі очікувань того, що Федеральна резервна система США не підвищуватиме процентні ставки.

На думку учасників ринку, американський регулятор, можливо, завершить цикл підвищення ставок, оскільки ринок праці почав демонструвати ознаки ослаблення.

За даними Міністерства праці США, кількість відкритих вакансій в Америці за підсумками липня становила 8,8 млн порівняно з прогнозованим числом 9,6 млн. Значення опустилося нижче за позначку 9 млн вперше з березня 2021 року, зауважує Seeking Alpha.

Ринки Азії в основному зростають

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,6%, японський Nikkei та південнокорейський Kospi додали 0,5%, сінгапурський STI подорожчав на 0,2%, гонконзький Hang Seng збільшився на 0, 5%, а китайський Shanghai Composite практично не змінився.

Азійські фондові індекси досягли двотижневих максимумів, оскільки слабкі дані щодо американського ринку праці зміцнили надії на те, що ФРС США, ймовірно, завершила цикл підвищення процентних ставок.

Проте, попри зростання останнім часом, з початку місяця MSCI AC Asia ex Japan Index знизився приблизно на 6%, демонструючи найгіршу місячну динаміку з лютого 2023 року, повідомляє Reuters.

Акції Nvidia закрилися на новому історичному максимумі

За підсумками вчорашньої торгової сесії акції Nvidia закрилися на новому рекордному рівні $487,84.

Зростання відбулося на тлі новин про те, що американський виробник графічних процесорів оголосив про партнерство з Google у галузі розвитку технологій штучного інтелекту.

Графічні процесори Nvidia для штучного інтелекту також використовують на конкуруючих хмарних платформах Amazon і Microsoft.

Тим часом з початку січня папери Nvidia зросли приблизно на 234%, що робить їх найкращими акціями з індексу S&P 500 цього року.

Регіональні банки США зіткнуться з жорсткішим регулюванням

У вівторок американські регулятори оприлюднили план змусити регіональні банки з активами щонайменше $100 млрд мати додаткові боргові зобов'язання. Це захисний захід на випадок нових банкрутств.

Вимоги схожі на правила, які застосовуються щодо найбільших банків світу, пише CNBC.

Крім цього, великим регіональним банкам буде заборонено тримати борги інших кредиторів, щоб знизити ризик зараження, заявили представники регулюючих органів США.

Ці кроки є частиною реакції американського уряду на банківську кризу, яка вибухнула у березні цього року. Він призвів до банкрутства трьох кредитних установ США і завдав серйозних збитків низці інших банків країни.

Регулятори визнали, що нові вимоги створять вищі витрати на фондування для регіональних банків і можуть посилити тиск на доходи галузі, але також зменшать ризик нових банкрутств.

Раніше, цього року, всі три найбільші рейтингові агенції знизили кредитні рейтинги для низки американських кредиторів.

Тим часом на тлі банківської кризи галузевий індекс KBW Regional Banking цього року зазнав серйозних втрат, знизившись майже на 18% з початку січня.

Джерело: Мінфін
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