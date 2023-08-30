Минулої доби українські захисники ліквідували ще 570 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 262 410 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 29 серпня: 570 російських окупантів, 9 танків та 8 БПЛА
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 262410 (+570) осіб,
- танків — 4423 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 8596 (+17) од,
- артилерійських систем — 5476 (+26) од,
- РСЗВ — 733 (+0) од,
- засоби ППО — 500 (+0) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4395 (+8),
- крилаті ракети — 1419 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7953 (+44) од,
- спеціальна техніка — 825 (+5).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1