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30 серпня 2023, 9:00 Читать на русском

Агропросперіс Банк збільшує депозитні ставки

30 серпня в Агропросперіс Банку зростають ставки по депозитах фізичних осіб у гривні.

Найвищий дохід передбачає вклад Класичний+:

  • 18,25% річних на термін 12 місяців;
  • 18% річних на термін 9 місяців.

Додатковий бонус +0,25% до ставки передбачено для пенсіонерів при пред’явленні пенсійного посвідчення або +0,5% при розміщенні від 5 млн грн. Мінімальна сума вкладу складає 15000 грн.

Така прибутковість довгострокових вкладів в Агропросперіс Банку є однією з найкращих пропозицій на ринку та найвигіднішою серед банків з іноземним капіталом. А на сьогоднішній день довгострокові вклади — це розумне рішення, враховуючи чітку тенденцію до зниження ставок за банківськими депозитами.

«Ми даємо нашим клієнтам можливість зафіксувати на довгий строк одну з найкращих ставок на ринку та зберігати свої кошти більш вигідно. Агропросперіс Банк завжди пропонує привабливі умови заощаджень у поєднанні з надійністю банку з іноземним капіталом, саме тому з року в рік нас обирають все більше українців. Так, за 7 місяців 2023 року обсяг вкладів фізичних осіб в Агропросперіс Банку збільшився на 29% і перевищив 1 мільярд гривень, а кількість вкладників зросла на 71%», — розповів Сергій Щепанський, голова правління Агропросперіс Банку.

Встигніть зафіксувати високу відсоткову ставку на довгий термін в Агропросперіс Банку зі 100% іноземним капіталом США та Європи та найвищим рейтингом надійності депозитів ua1.

Більше про умови вкладів читайте на сайті банку в розділі Депозити.

Про Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк — банк зі 100% іноземним капіталом США та Європи, який спеціалізується на фінансуванні малого і середнього бізнесу в сільському господарстві — одній з найбільш стійких галузей економіки України. Інвестором банку є NCH Capital (США), який з 1993 року управляє інвестиціями обсягом 3 млрд дол. США через представництва у 11 країнах світу.

У 2017 році рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» присвоїло Агропросперіс Банку кредитний рейтинг на інвестиційному рівні uaAA та найвищий рейтинг надійності депозитів ua1.

Джерело: Мінфін
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