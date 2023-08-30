Агропросперіс Банк збільшує депозитні ставки

Найвищий дохід передбачає вклад Класичний+:

18,25% річних на термін 12 місяців;

18% річних на термін 9 місяців.

Додатковий бонус +0,25% до ставки передбачено для пенсіонерів при пред’явленні пенсійного посвідчення або +0,5% при розміщенні від 5 млн грн. Мінімальна сума вкладу складає 15000 грн.

Така прибутковість довгострокових вкладів в Агропросперіс Банку є однією з найкращих пропозицій на ринку та найвигіднішою серед банків з іноземним капіталом. А на сьогоднішній день довгострокові вклади — це розумне рішення, враховуючи чітку тенденцію до зниження ставок за банківськими депозитами.

«Ми даємо нашим клієнтам можливість зафіксувати на довгий строк одну з найкращих ставок на ринку та зберігати свої кошти більш вигідно. Агропросперіс Банк завжди пропонує привабливі умови заощаджень у поєднанні з надійністю банку з іноземним капіталом, саме тому з року в рік нас обирають все більше українців. Так, за 7 місяців 2023 року обсяг вкладів фізичних осіб в Агропросперіс Банку збільшився на 29% і перевищив 1 мільярд гривень, а кількість вкладників зросла на 71%», — розповів Сергій Щепанський, голова правління Агропросперіс Банку.

Встигніть зафіксувати високу відсоткову ставку на довгий термін в Агропросперіс Банку зі 100% іноземним капіталом США та Європи та найвищим рейтингом надійності депозитів ua1.

Більше про умови вкладів читайте на сайті банку в розділі Депозити.

Про Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк — банк зі 100% іноземним капіталом США та Європи, який спеціалізується на фінансуванні малого і середнього бізнесу в сільському господарстві — одній з найбільш стійких галузей економіки України. Інвестором банку є NCH Capital (США), який з 1993 року управляє інвестиціями обсягом 3 млрд дол. США через представництва у 11 країнах світу.

У 2017 році рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» присвоїло Агропросперіс Банку кредитний рейтинг на інвестиційному рівні uaAA та найвищий рейтинг надійності депозитів ua1.