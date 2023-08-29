Курс валют на вечір 29 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 2 копійки у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 29 серпня Закриття 29 серпня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,53/39,92 39,51/39,90 2/2

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,30 грн. Євро купують за 40,90 грн, а продають за 41,70 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,90−38,10, євро — 41,10−41,40 грн.

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