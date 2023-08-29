Українцям спростять купівлю ОВДП: у банківських застосунках готують новий функціонал

Вкладення в державні цінні папери не стали альтернативою депозиту для пересічного клієнта, але банки все одно готують цей функціонал для своїх застосунків. Про це розповіли банкіри під час круглого столу «Як українцям можна заробити на депозитах», проведеного «Фінансовим клубом».

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Зокрема про підготовку включення операцій з ОВДП в мобільний застосунок повідомив член правління з розвитку роздрібного бізнесу ОТП Банку Олег Клименко.

«У нас зараз відбувається внутрішній пілот. Готуємося до того, щоб масштабувати його вже на всіх клієнтів. Цього року. Це наша опція, щоб вийти повноцінно на всіх клієнтів. Зараз тестуємо на співробітниках», — розповів Олег Клименко.

Олег Клименко розповідає, що вони вже активно продавали ОВДП своїм клієнтам, а цікавляться цим інструментом десь 1% населення.

«Для цього одного відсотка, в принципі, ці інструменти — ОВДП і депозит — порівнювані. Вони можуть дійсно оцінити різницю між ними, вартість, дохід, відсутність податків тощо. Тому, мабуть, для одного відсотка населення це прямі конкуренти. Але як інструмент він дійсно створює бенчмарк для ринку, створює тренд, і на нього будемо також орієнтуватися», — зазначив банкір.

«Загалом в планах, звісно, реалізація функціоналу (в застосунку ПУМБ. — Ред.) продажу облігацій для фізичних осіб є. Але можу сказати точно, що цьогоріч цього не відбудеться, є важливіші задачі. Не більше 5% клієнтів потребують цього функціоналу. Частину з них ми покриваємо, тому що продаємо облігації для клієнтів у ВІП-сегменті. У нас є особисті менеджери, які допомагають клієнтам це зробити», — зазначив директор департаменту-трайбу некредитних продуктів ПУМБ Дмитро Коваль.

Інтерес до ОВДП

Інтерес українців до ОВДП зростає швидко.

«Наразі 46−47 млрд грн фізосіб в ОВДП. А в депозитах більше трильйона. Тобто 4,5−5% коштів населення вже в облігаціях. Це не типовий продукт для масового ритейлу, це продукт для диверсифікації ризиків», — вважає директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро Катерина Мелеш.

За її словами, дохід від ОВДП не оподатковується, але в банках 100% вкладів зараз мають гарантію ФГВФО.

«На мій погляд, масовий ритейл обирає більш зрозумілий, може більш консервативний, але більш зрозумілий інструмент, яким він може управляти — депозит», — зазначила Мелеш.

«Це більше цікаво для клієнтів, які мають депозити або залишки на рахунках на мільйони або десятки мільйонів. З ними ми працюємо персоналізовано. Масового зростання цього бізнесу і створення якоїсь конкуренції для депозитного продукту в найближчий рік ми не бачимо», — зазначає голова правління Акордбанку Олексій Руднєв.

Водночас темпи зростання цього сегменту вражають.

«Якщо взяти приріст, ми бачимо, що на 50 млрд грн зросли депозити фізичних осіб і на 18,5 млрд грн зріс за 12 місяців портфель ОВДП. Тобто інструмент цікавий за рахунок ставок і пільгового оподаткування. Я не дуже вірю в те, що це буде масовий продукт, але попит поки що досить високий. Ми минулого тижня купили більше 1 мільярда 3-річних ОВДП, з гарною дохідністю понад 19%. І ці папери ми зараз будемо пропонувати нашим клієнтам дуже активно. Так що я думаю, продажі у нас збільшаться», — каже заступник голови правління ТАСкомбанку Артур Муравицький.

Деякі банки більш обережні

«Ми поки що не бачимо в цьому зиску і не плануємо в мобільному застосунку організовувати для масового сегмента продаж ОВДП. З тими клієнтами, які цим цікавляться, безпосередньо працюють менеджери. Поки що для нас це не пріоритетний напрямок роботи із залучення коштів», — зазначив начальник департаменту роздрібного бізнесу банку «Глобус» Дмитро Замотаєв.