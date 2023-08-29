«Дуже високий показник»: в Україні новий рекорд споживання електроенергії

У понеділок, 28 серпня, був зафіксований новий літній рекорд споживання електроенергії — вечірній максимум перевищив попередній показник 21 серпня на 1,2%. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

► Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Це дуже високий показник, зважаючи на обмежені через ремонти можливості електростанцій з виробництва електроенергії», — йдеться у повідомленні.

Аварійна допомога

Зазначається, що компанія була вимушена для покриття попиту з 19:00 до 22:00 застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав 1200 МВт-год.

Як нагадали в «Укренерго», аварійна допомога є останнім і найдорожчим заходом екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів.

Імпорт

Сьогодні є імпорт незначних обсягів електроенергії зі Словаччини в ранкові та вечірні години загальним обсягом 1638 МВт, з максимальною потужністю в окремі години до 336 МВт. Експорт відсутній.

Також учора були зафіксовані короткі відключення дією захисту трьох високовольтних ліній у північному, центральному та західному регіонах. При цьому знеструмлення споживачів не було, наразі лінії працюють.

Утім, унаслідок артилерійських обстрілів росіянами прифронтових територій є нові пошкодження у мережах на Донеччині, Сумщині, Харківщині, Запоріжжі.

Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.