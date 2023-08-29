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29 серпня 2023, 13:06 Читать на русском

«Дуже високий показник»: в Україні новий рекорд споживання електроенергії

У понеділок, 28 серпня, був зафіксований новий літній рекорд споживання електроенергії — вечірній максимум перевищив попередній показник 21 серпня на 1,2%. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

У понеділок, 28 серпня, був зафіксований новий літній рекорд споживання електроенергії - вечірній максимум перевищив попередній показник 21 серпня на 1,2%.
Фото: pixabay.com

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«Це дуже високий показник, зважаючи на обмежені через ремонти можливості електростанцій з виробництва електроенергії», — йдеться у повідомленні.

Аварійна допомога

Зазначається, що компанія була вимушена для покриття попиту з 19:00 до 22:00 застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав 1200 МВт-год.

Як нагадали в «Укренерго», аварійна допомога є останнім і найдорожчим заходом екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів.

Імпорт

Сьогодні є імпорт незначних обсягів електроенергії зі Словаччини в ранкові та вечірні години загальним обсягом 1638 МВт, з максимальною потужністю в окремі години до 336 МВт. Експорт відсутній.

Також учора були зафіксовані короткі відключення дією захисту трьох високовольтних ліній у північному, центральному та західному регіонах. При цьому знеструмлення споживачів не було, наразі лінії працюють.

Утім, унаслідок артилерійських обстрілів росіянами прифронтових територій є нові пошкодження у мережах на Донеччині, Сумщині, Харківщині, Запоріжжі.

Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
0
engine
engine
29 серпня 2023, 13:14
#
Это рекорд за какой период наблюдений? За 2023й год? А то можно случайно подумать, что экономика восстановилась.
+
0
mphet26
mphet26
29 серпня 2023, 15:16
#
Ты что минфин не читаешь? ВВП вырос, зарплаты тоже.
+
+54
Vlad UKR
Vlad UKR
29 серпня 2023, 13:19
#
Четверть населения выехало сотни тысяч погибло, а тут рекорды по потреблению) Для кого эта заказуха работает? Брехня брехней с 2019 г льется бесконечно одним огромным потоком… Полная демография на носу потреблять некому будет. А вот выборы надо, что бы наконец сменить эту брехню…
+
0
Bely
Bely
29 серпня 2023, 15:42
#
Здесь, наверное, имеется ввиду рекорд с начала войны + много кто уже давно вернулся, поэтому четверть населения уже неактуально
+
+15
Lionser
Lionser
29 серпня 2023, 13:48
#
Как-то интересно работает, тариф подняли, а качество урезали…
+
0
JWT
JWT
29 серпня 2023, 14:49
#
І як якість урізали для кінцевого споживача? Я генератор не заводив з весни.
+
+40
SamBB
SamBB
29 серпня 2023, 13:50
#
Нехай братюня єрмака з окупованої території перекине пару соток МВт, йому ж заплатили.
+
+15
Vlad98
Vlad98
29 серпня 2023, 14:45
#
Уже півроку ремонтують, результат нуль. А за цей час могли б і нові ТЕС/ВЕС/ГАЕС/СЕС запустити
+
+12
Lamo
Lamo
29 серпня 2023, 14:52
#
Вже 3ий день вхідна напруга в районі 200 коливається - периодично вирубає, потужні прилади доволиться не вмикати…
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