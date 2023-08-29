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29 серпня 2023, 12:32 Читать на русском

НБУ анулював ліцензії «Фінансовій компанії №1»

Національний банк України зобов’язав 16 фінансових установ ужити заходів для усунення порушення та їх причин та анулював ліцензії одній фінансовій компанії — «Фінансова компанія № 1». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк України зобов’язав 16 фінансових установ ужити заходів для усунення порушення та їх причин та анулював ліцензії одній фінансовій компанії — «Фінансова компанія № 1».
Фото: bank.gov.ua

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Застосування заходу впливу

До семи фінансових компаній, одного лізингодавця та восьми ломбардів застосовано захід впливу у вигляді зобов’язання усунути порушення та їх причини:

  • ТОВ «Фінансова компанія «Фінфест» (ЄДРПОУ 40920385);
  • ТОВ «Алекс Інвестмент Енд Менеджмент Груп» (ЄДРПОУ 40935281);
  • ТОВ «ФК «Аріан Плюс» (ЄДРПОУ 43637726);
  • ТОВ «ФК «Новий світ» (ЄДРПОУ 43529818);
  • ТОВ «Діамант+» (ЄДРПОУ 43909406);
  • ТОВ «Регіональний кредит» (ЄДРПОУ 38157558);
  • ТОВ «Ультра Фінанс» (ЄДРПОУ 39977606);
  • ТОВ «М-Лізинг» (ЄДРПОУ 37764130);
  • ПТ «Новий ломбард» ТОВ «@верс» і Компанія» (ЄДРПОУ 41334618);
  • ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард Юк «Демос» (ЄДРПОУ 24512986);
  • ПТ «ТОВ «Євро Фінанс» і Компанія «Ломбард «Ютар» (ЄДРПОУ 30138014);
  • ПТ «Ломбард «Кузьмін і Кузьмін «Євроком» (ЄДРПОУ 23403367);
  • ПТ «Ломбард Тореш Кушнарьов А. О. і Компанія» (ЄДРПОУ 25582411);
  • ПТ «Ломбард Кредитфінанс» ТОВ «Фінансове сприяння» і Компанія» (ЄДРПОУ 37467288);
  • ПТ «Ломбард Статус С. В. Коритіні Компанія» (ЄДРПОУ 36225238);
  • ПТ «Ваш ломбард» Лукачек і Компанія» (ЄДРПОУ 39207688).

За словами НБУ, зазначені фінансові установи не подали звітність за три періоди. Вони зобов’язані усунути порушення та його причини до 29 вересня 2023 року.

Анулювання ліцензій

ТОВ «Фінансова компанія № 1» (ЄДРПОУ 38945877) анульовано ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

«Зазначена фінансова компанія не виконує вимоги законодавства щодо підтримання мінімально встановленого розміру власного капіталу. Це негативно впливає на її реальні та потенційні фінансові можливості, зокрема на рівень ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, забезпеченості оборотними коштами (власним капіталом)», — повідомляє регулятор.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 28 серпня 2023 року, вони набирають чинності з 29 серпня 2023 року.

Джерело: Мінфін
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