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29 серпня 2023, 11:03 Читать на русском

ЄС почне регулювати техкомпанії, Microsoft попереджає про загрозу ШІ: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: pixabay.com

Фондові індекси США зросли у понеділок

S&P 500 додав 0,6%, високотехнологічний Nasdaq — 0,8%, а індекс Dow Jones — 0,6%.

Підтримку ринку надало зростання акцій американських «блакитних фішок», а також представників IT-сектору США.

Помітним зростанням, наприклад, відзначилися папери компанії 3M Company, які у понеділок додали понад 5% після новин про те, що хімічний конгломерат готовий врегулювати багатомільярдні судові позови, пов'язані з дефектними берушами для військових.

Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону ростуть слідом за Волл-стріт

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні приблизно на 1%, японський Nikkei додав 0,3%, південнокорейський Kospi та сінгапурський STI подорожчали на 0,4%, а китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng зросли на 1,2% та 2% відповідно.

Тим часом акції китайських компаній продовжили зростання після оголошених Пекіном стимулюючих заходів для фондового ринку країни.

Європа почне суворо контролювати діяльність американських технологічних компаній

Починаючи з цієї п'ятниці, найбільші світові технологічні компанії повинні будуть дотримуватися нового європейського закону, який торкається багатьох питань у галузі: від модерації в соціальних мережах до цільової реклами та контрафактних товарів в електронній комерції.

Безпрецедентні заходи з боку Європейського союзу щодо онлайн-платформ поширюватимуться на багато американських компаній, серед яких: Amazon, Apple, Alphabet (материнська компанія Google), Microsoft та Snapchat.

Нові правила спрямовані на вирішення деяких із найбільш серйозних проблем, які критики великих технологічних платформ підняли останніми роками, включаючи поширення дезінформації, можливу шкоду психічному здоров'ю, особливо серед молоді, а також поширення нелегальних чи підроблених товарів в онлайн-магазинах.

На думку експертів, амбітна спроба політиків ЄС регулювати діяльність технологічних гігантів може призвести до хвилі штрафів, а також змін у програмному забезпеченні, які зрештою позначаться на споживачах.

Нові заходи укріплюють позицію Європи як лідера у стримуванні влади великих технологічних компаній США, зауважує CNN.

ШІ потребує людського контролю, щоб уникнути перетворення на зброю

Такої думки дотримується президент та віце-голова Microsoft Бред Сміт.

На думку Сміта, штучний інтелект може стати зброєю, тому потрібно створити гарантії того, що ШІ залишиться під контролем людини. Президент Microsoft вважає, що завжди має бути людина, яка зможе відключити ШІ, який використовується в будь-якій критично важливій інфраструктурі.

Технологічні лідери в усьому світі почали попереджати про ризики ШІ після того, як став популярним чат-бот ChatGPT на базі штучного інтелекту.

Раніше, у травні цього року, генеральний директор OpenAI (творець ChatGPT), Сем Альтман разом з керівниками підрозділів штучного інтелекту Google і Microsoft, попередили, що ШІ є ризиком зникнення людства нарівні з ядерною війною.

Тим часом у березневому звіті Goldman Sachs йдеться, що генеративний ШІ може вплинути на 300 млн робочих місць по всьому світу. Від 25% до 50% робочої сили у деяких галузях може бути замінено на ШІ.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
29 серпня 2023, 11:28
#
Самі роблять і самі ж лякають ШІ-м. До чого б це?
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