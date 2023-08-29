Binance продовжить обслуговувати клієнтів з Бельгії, низький попит на стейблкоїн від PayPal: що нового на крипторинку

Binance обійшла заборону на обслуговування користувачів із Бельгії

Криптовалютна біржа Binance продовжить обслуговувати клієнтів із Бельгії через польський підрозділ. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Binance Poland sp. z oo є організацією, яка надає послуги Binance для жителів Бельгії. Роблячи це, Binance гарантує, що дотримується своїх нормативних зобов'язань і може продовжувати надавати послуги бельгійським користувачам», — заявили в Binance.

Для подальшої роботи клієнтам необхідно прийняти нову угоду користувача і повторно пройти деякі пункти KYC-верифікації в рамках дотримання законодавства Польщі.

«Binance зможе продовжувати обслуговувати бельгійських користувачів відповідно до місцевих нормативних вимог», — додали в компанії.

Експерти відзначили низький попит на стейблкоїн від PayPal

Понад 90% сукупної емісії стейблкоїна PYUSD від платіжного гіганта PayPal, як і раніше, знаходиться на балансі компанії Paxos, що випускає його. Про це йдеться у звіті аналітиків Nansen.

За їхніми даними, лише 7% пропозиції монети лежать на гаманцях, прив'язаних до бірж Kraken, Gate.io і Crypto.com.

У Nansen пов'язують низький інтерес до активу з тим, що PayPal має на меті іншу демографічну групу.

«Ми спостерігаємо відсутність попиту на PYUSD з боку користувачів криптовалют, коли існують інші альтернативи», — зазначили аналітики.

Менше десяти власників, які не є смарт-контрактами чи біржами, мають на балансі понад $1 000 у стейблкоїні.

Найбільший власник PYUSD у цій категорії тримає еквівалент близько $10 000, він купив токен після продажу трьох різних мем-коїнів.

У Гонконгу заарештували групу осіб за відмивання $15 мільйонів через криптовалюти

Поліція Гонконгу здійснила 458 арештів у 314 справах про відмивання грошей на загальну суму майже $60 млн, чверть з яких пов'язана із цифровими активами. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За даними влади, розслідування діяльності злочинного угруповання тривало кілька місяців. Їх підозрюють у причетності до різних фінансових злочинів, включаючи телефонне шахрайство, онлайн-гемблінг, ставки та скам-інвестиції у криптовалюту.

Правоохоронці виявили кілька випадків, коли злочинці виманювали у жертв доступ до банківських рахунків, які згодом використовувалися для відмивання незаконних доходів.

Слідство встановило, що з жовтня 2022 по червень 2023 кримінальний синдикат відмив понад $15 млн за допомогою конвертації фіату в криптовалюту.

Загалом правоохоронці заарештували 330 чоловіків та 128 жінок віком від 15 до 82 років.

Деякі із затриманих стали жертвами шахрайства у сфері онлайн-знайомств або пошуку роботи за кордоном. Очевидно, їх змушували займатися злочинною діяльністю, обіцяючи повернення вкрадених коштів.

У Лаосі запровадили тимчасові обмеження на майнінг криптовалют

Лаоська держкорпорація Électricité du Laos (EDL) оголосила про припинення подачі електроенергії компаніям, які займаються майнінгом криптовалюту.

Згідно із заявою, причиною такого кроку стали сильна спека та посуха. Ці чинники спричинили збільшення попиту електрику.

За даними EDL, 95% електроенергії у країні виробляється гідроелектростанціями. У разі погіршення погодних умов виробництво знизиться, що загрожує не лише проблемами у країні, а й вплине на експортний потенціал.

Представник EDL в інтерв'ю Laotian Times також розповів про іншу причину запровадження обмежень. За його словами, учасники ринку не можуть сплатити рахунки за електроенергію.

Варто зазначити, що у вересні 2021 року влада Лаосу легалізувала майнінг і торгівлю криптовалютами.