Минулої доби українські захисники ліквідували ще 530 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 261 840 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 28 серпня: 530 російських окупантів, 14 танків та 4 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 261840 (+530) осіб,
- танків — 4414 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 8579 (+17) од,
- артилерійських систем — 5450 (+25) од,
- РСЗВ — 733 (+3) од,
- засоби ППО — 500 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4387 (+4),
- крилаті ракети — 1419 (+4),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7909 (+43) од,
- спеціальна техніка — 820 (+11).
Джерело: Мінфін
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