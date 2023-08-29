Курс валют НБУ: Євро подорожчало на копійку

29 серпня європейська валюта подорожчала на 1 копійку. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,51 гривні за євро . Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

Валютний ринок

28 серпня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,50 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 2 копійки у купівлі та на 4 копійки у продажу.

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