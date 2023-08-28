Курс валют на вечір 28 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 2 копійки у купівлі та на 4 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 28 серпня Закриття 28 серпня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,55/39,95 39,53/39,91 2/4

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,85−38,50 грн. Євро купують за 41,10 грн, а продають за 41,90 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,20−38,35, євро — 41,50−41,73 грн.

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