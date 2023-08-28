«Доступні кредити 5-7-9%»: за час дії воєнного стану банки видали вже 137 мільярдів

З моменту старту програми «Доступні кредити 5−7-9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 70 724 кредитів на загальну суму 226,9 млрд грн, з яких 48 022 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 100,4 млрд грн (станом на 28 серпня 2023 року). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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За минулий тиждень у межах Програми видано 397 пільгових кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 260 кредитних договорів на суму 347,9 млн грн.

За час дії воєнного стану в Україні у рамках програми «Доступні кредити 5−7-9%» укладено 35 902 кредитних договорів на загальну суму 137,3 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 27 546 кредитних договорів на суму 73,7 млрд грн), з яких:

6,5 млрд грн — на інвестиційні цілі;

7,8 млрд грн — як антикризові кредити;

4,1 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

33,78 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

57,61 млрд грн — на антивоєнні цілі.

За програмою «Доступні кредити 5−7-9%» Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 45 банками.