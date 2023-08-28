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28 серпня 2023, 14:02 Читать на русском

Ціни на газ у Європі знову перевищили $400 за тисячу кубометрів

Біржові ціни на газ у Європі 28 серпня зростають на 4%, до $405 за тисячу кубометрів. Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані лондонської біржі ICE.

Біржові ціни на газ у Європі 28 серпня зростають на 4%, до $405 за тисячу кубометрів.
Фото: freepik.com

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Вересневі (найближчі) ф'ючерси за індексом TTF (найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах) відкрили торги на рівні $393,7 тис. куб. м (+1,4%). А станом на 9:09 за Києвом їхня вартість становила $404,8 (+4,2%).

Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торговельного дня — $388,4/тис. куб. м (+1,4%).

Європа продовжує закачування газу до сховищ. Поточний рівень запасів досяг 92,31% — це на 13 процентних пунктів вище за середній показник на ті ж дати за останні п'ять років, свідчать дані Gas Infrastructure Europe.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
28 серпня 2023, 14:18
#
У нас Тимошенниця ще 20 років тому умовила путєна дати по 550… а януковоч в силу Божу випросив знижку в 100 баксів, навіть Севастополь прийшлося віддати. Вана і хазяйствєннік про державу думали… а не про якийсь там смердючий газ.
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0
Kidav
Kidav
28 серпня 2023, 15:40
#
И про скорые помощи тоже помним!
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