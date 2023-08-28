Кредитні спілки вперше за два роки наростили активи

Майже дворічне зменшення активів кредитних спілок у другому кварталі призупинилося: вони дещо збільшилися, незважаючи на скорочення кількості установ. Про це йдеться у щоквартальному Огляді небанківського фінансового сектору.

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Активи повільно зростали у більшості спілок, проте на кінець кварталу сягнули лише 60% довоєнного рівня.

Нові кредити зросли вдруге поспіль — майже на третину за квартал. Найпомітніше — позики населенню на будівництво, ремонт, реконструкцію нерухомості. Завдяки цьому дещо зріс кредитний портфель — на 5% за квартал.

Проте залишається значною частка кредитів у портфелі, що прострочені більш як на 90 днів, — третина. Обсяги фінансування з боку об'єднаних кредитних спілок збільшилися на 12%, а відплив коштів значно уповільнився.

Помірна прибутковість забезпечила зростання обсягу нерозподіленого прибутку. Станом на 1 липня десять спілок порушували норматив достатності капіталу. Це на три установи менше, ніж у першому кварталі, але в п’ять разів більше, ніж торік.