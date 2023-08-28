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28 серпня 2023, 12:04 Читать на русском

Понад чотири сотні українських компаній позбулися «російського сліду» — Опендатабот

Від початку повномасштабного торгнення 401 українська компанія з російським слідом здійснила зміни та видалила власників та бенефіціарів з рф, попри наявні законодавчі обмеження. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот».

Від початку повномасштабного торгнення 401 українська компанія з російським слідом здійснила зміни та видалила власників та бенефіціарів з рф, попри наявні законодавчі обмеження.
Фото: slovoidilo.ua

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Станом на 23 лютого 2022 року Опендатабот виявив російський слід у 20 881 компанії зареєстрованої в Україні.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну було введено мораторій на здійснення реєстраційних дій щодо компаній власниками яких є громадяни РФ. Це обмеження було введено задля того, аби забезпечити захист національних інтересів за майбутніми позовами України у зв’язку з військовою агресією РФ.

Наразі лише окремі категорії громадян рф мають право здійснювати змін у компаніях, в яких вони є власниками, зокрема, ті, що законно проживають на території України та ті, що мають у своїй власності частку у статутному капіталі компанії до 10%.

Топ-10 компаній за виторгом, які прибрали зв’язки з рф після початку повномасштабної війни

Місце Назва
1

ТОВ «Фрі-сістем»
2

ТОВ «Андрушівський маслосирзавод»
3

ТОВ «ТС Трейд»
4

ТОВ «Артлайн Інтеграція»
5

ТОВ «Ханзе Агрі Україна»
6

ТОВ «Віст Груп»
7

ТОВ «Гербор-Холдинг»
8

ТОВ «АКС-Одеса»
9

ТОВ «Гайсинський молокозавод»
10

ТОВ «ЧЗА»
Джерело: Мінфін
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