Понад чотири сотні українських компаній позбулися «російського сліду» — Опендатабот

Від початку повномасштабного торгнення 401 українська компанія з російським слідом здійснила зміни та видалила власників та бенефіціарів з рф, попри наявні законодавчі обмеження. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот».

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Станом на 23 лютого 2022 року Опендатабот виявив російський слід у 20 881 компанії зареєстрованої в Україні.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну було введено мораторій на здійснення реєстраційних дій щодо компаній власниками яких є громадяни РФ. Це обмеження було введено задля того, аби забезпечити захист національних інтересів за майбутніми позовами України у зв’язку з військовою агресією РФ.

Наразі лише окремі категорії громадян рф мають право здійснювати змін у компаніях, в яких вони є власниками, зокрема, ті, що законно проживають на території України та ті, що мають у своїй власності частку у статутному капіталі компанії до 10%.

Топ-10 компаній за виторгом, які прибрали зв’язки з рф після початку повномасштабної війни