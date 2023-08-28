Від початку повномасштабного торгнення 401 українська компанія з російським слідом здійснила зміни та видалила власників та бенефіціарів з рф, попри наявні законодавчі обмеження. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот».
Понад чотири сотні українських компаній позбулися «російського сліду» — Опендатабот
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Станом на 23 лютого 2022 року Опендатабот виявив російський слід у 20 881 компанії зареєстрованої в Україні.
Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну було введено мораторій на здійснення реєстраційних дій щодо компаній власниками яких є громадяни РФ. Це обмеження було введено задля того, аби забезпечити захист національних інтересів за майбутніми позовами України у зв’язку з військовою агресією РФ.
Наразі лише окремі категорії громадян рф мають право здійснювати змін у компаніях, в яких вони є власниками, зокрема, ті, що законно проживають на території України та ті, що мають у своїй власності частку у статутному капіталі компанії до 10%.
Топ-10 компаній за виторгом, які прибрали зв’язки з рф після початку повномасштабної війни
|Місце
|Назва
|1
|
ТОВ «Фрі-сістем»
|2
|
ТОВ «Андрушівський маслосирзавод»
|3
|
ТОВ «ТС Трейд»
|4
|
ТОВ «Артлайн Інтеграція»
|5
|
ТОВ «Ханзе Агрі Україна»
|6
|
ТОВ «Віст Груп»
|7
|
ТОВ «Гербор-Холдинг»
|8
|
ТОВ «АКС-Одеса»
|9
|
ТОВ «Гайсинський молокозавод»
|10
|
ТОВ «ЧЗА»
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