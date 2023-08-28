Пауелл не зміг налякати інвесторів, нафта дешевшає другий тиждень поспіль: що треба знати вранці

Американські акції завершили тиждень різноспрямовано

S&P 500 виріс на 0,8%, високотехнологічний Nasdaq зріс на 2,3%, а індекс Dow Jones знизився приблизно на 0,5%.

Індекси S&P 500 і Nasdaq завершили серію з трьох тижневих знижень поспіль, оскільки виступ глави Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла не приніс жодних сюрпризів.

На п'ятничному симпозіумі в Джексон-Хоулі Пауелл заявив, що недавнє зниження інфляції в США є довгоочікуваною подією, але регулятор готовий продовжити підвищувати процентні ставки, якщо це буде доцільно.

Тим часом учасники ринку з 20% ймовірністю очікують, що ФРС знову підвищить ставки на майбутньому вересневому засіданні, зазначає CME Group.

Ринки Азії продемонстрували змішану динаміку за підсумками тижня

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс на 0,2%, японський Nikkei та південнокорейський Kospi збільшилися на 0,6%, сінгапурський STI додав 0,5%, китайський Shanghai Composite знизився на 2,2% %, а гонконзький Hang Seng майже змінився.

Інвестори в Азії також не звернули уваги на яструбині заяви глави ФРС США Джерома Пауелла про можливе підвищення ставки.

У понеділок ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону зростають, оскільки влада Китаю знизила гербовий збір на біржові торги з понеділка вдвічі. Ці стимулюючі заходи спрямовані на пожвавлення китайського ринку капіталу та підвищення довіри інвесторів, заявили у Пекіні.

Акції китайського забудовника Evergrande впали майже на 80% після поновлення торгів

У ході сьогоднішніх торгів акції найбільшого у світі забудовника China Evergrande Group впали на 79%. Торги відновилися після перерви, яка тривала близько 17 місяців.

Відновлення торгів відбулося після того, як компанія повідомила про свої фінансові результати. За перше півріччя 2023 року чистий збиток Evergrande склав 39,3 млрд юанів ($5,4 млрд), що більш ніж удвічі менше за той же період минулого року.

За той же період виторг компанії склав 128,8 млрд юанів ($17,7 млрд) порівняно з 89,28 млрд юанів ($12,2 млрд) роком раніше.

Крім того, у звіті Evergrande повідомила, що станом на червень 2023 року загальні зобов'язання компанії становили 2,39 трлн юанів ($327,8 млрд), а активи оцінюються в 1,74 трлн юанів ($238,7 млрд).

Раніше, минулого місяця постраждала через кризу в китайському секторі нерухомості Evergrande подала в США заявку на захист від банкрутства, яка захищає її активи в США від кредиторів, поки триває процес реструктуризації компанії.

Нафтові ціни знижуються другий тиждень поспіль

За підсумками минулого тижня ф'ючерси на Brent знизилися на 0,4% до $84,48 за барель. Контракти на WTI подешевшали приблизно на 1% до $79,83.

Падіння нафтових цін другий тиждень поспіль відбувається на тлі слабких економічних даних, зокрема з Китаю, а також зміцнення долара, вважають експерти.

На тлі падіння нафтових цін галузевий індекс США — S&P 500 Energy — минулого тижня знизився приблизно на 1,3%.

Тим часом згідно з дослідженням Ernst & Young, провідні енергетичні компанії США минулого року вперше виплатили акціонерам більше своїх доходів, ніж інвестували у нові родовища нафти та газу.