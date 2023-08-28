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28 серпня 2023, 9:33 Читать на русском

Нова Зеландія видаватиме посвідки на проживання українським біженцям

Уряд Нової Зеландії ухвалив рішення про видачу посвідок на проживання для українських біженців, які в'їхали в країну за спеціальною візою. Про це заявив міністр імміграції Ендрю Літтл, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Уряд Нової Зеландії ухвалив рішення про видачу посвідок на проживання для українських біженців, які в'їхали в країну за спеціальною візою.
Фото: pixabay.com

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«Багато хто з тих, хто шукає безпеки в Новій Зеландії, ніколи не припускав, що залишаться тут надовго, але в умовах війни, що триває, ми зобов'язані забезпечити їм визначеність», — зазначив Літтл, коментуючи ухвалене рішення.

Можливість отримання посвідки на проживання буде доступна для володарів спеціальної української візи, якщо основний заявник отримав спеціальну українську візу і прибув до Нової Зеландії до 15 березня 2024 року.

«Конфлікт в Україні викликає глибокий резонанс у всіх нас. Відкриваючи цю посвідку на проживання, ми виконуємо свою відповідальність як громадяни світу, переплітаючи нитки співчуття і солідарності, підтверджуючи свою прихильність підтримці постраждалих», — сказала міністерка закордонних справ Нанайя Махута.

Спеціальна віза в Україну вперше була відкрита для подачі заяв на 12 місяців із 15 березня 2022 року як захід уряду у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну. Пізніше термін її дії було продовжено ще на 12 місяців — до 15 березня 2024 року.

«Ця віза дає змогу українцям, близькі родичі яких є громадянами або резидентами Нової Зеландії, приїхати до Нової Зеландії, щоб отримати притулок на два роки», — заявив Ендрю Літтл.

Можливість отримання спеціальної візи буде закрита після 15 березня 2024 року. Власники спеціальних українських віз, які перебувають у Новій Зеландії, можуть продовжувати подавати заяви на отримання наступних тимчасових віз згідно з наявною політикою доти, доки вони хочуть мати тут житло або очікувати результатів розгляду їхньої заяви на отримання посвідки на проживання.

Станом на 20 серпня 2023 року від моменту створення спеціальної категорії було видано близько 1510 спеціальних українських віз. Близько 340 власників віз спеціальної категорії перебувають у Новій Зеландії.

Джерело: Мінфін
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