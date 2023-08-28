Минулої доби українські захисники ліквідували ще 490 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 261 310 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 27 серпня: 490 російських окупантів, 4 танки та 5 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 261310 (+490) осіб,
- танків — 4400 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 8562 (+8) од,
- артилерійських систем — 5425 (+22) од,
- РСЗВ — 730 (+2) од,
- засоби ППО — 499 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4383 (+5),
- крилаті ракети — 1415 (+4),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7866 (+12) од,
- спеціальна техніка — 809 (+1).
Джерело: Мінфін
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