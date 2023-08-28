Сума збитків довкіллю України за рік зросла в 5 разів — Міндовкілля

Сума збитків, завданих навколишньому середовищу України за час повномасштабного вторгнення рф з 2022 року, зросла в п’ять разів — із 13,2 млрд грн до 2 трлн грн у 2023 році. Про це Міністр охорони навколишнього середовища України Руслан Стрілець повідомив у Facebook .

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«Трохи арифметики від наших природоохоронців, які ведуть облік шкоди довкіллю. Травень 2022. Вигнання окупантів з Київщини. Перші цифри, які ми озвучили після повномасштабного вторгнення — 13,2 млрд грн. Серпень 2022 року — сума збитків складає 395 млрд грн», — зазначив Стрілець.

У грудні 2022 року, після деокупації Харківщини та звільнення Херсону, на тлі масових ракетних атак, сума збитків довкіллю зросла до 1,5 трлн грн.

«Серпень 2023 року. Маємо актуалізовані дані у розмірі 2 трлн грн. Продовжується робота з обрахунку збитків за кейсом Каховської ГЕС», — резюмував Стрілець.