Курс валют НБУ: Гривня зміцнилася до євро на 15 копійок

28 серпня європейська валюта подешевшала на 15 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,50 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

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Валютний ринок

25 серпня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,65 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та продажу.

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