В Україні середня зарплата зросла вперше з початку війни — Пенсійний фонд

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за другий квартал 2023 року, який обліковується для розрахунку пенсії. Реальна зарплата зросла вперше від початку війни. Про це йдеться в даних ПФУ.

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Як змінилася зарплата

За даними ПФУ, середня зарплата склала:

січень — 12 644,98 гривень

лютий — 12 794,11 гривень

березень — 13 423,28 гривень

квітень — 13 626,02 гривень

травень — 14 109,64 гривень

червень — 16 012,38 гривень

Таким чином, порівняно з червнем 2022 року, зарплата зросла на 14,7%. Рік тому вона становила 13 957,63 гривень.

Водночас річна інфляція у червні становила 12,8%, що означає зростання реальної зарплати приблизно на 2%.