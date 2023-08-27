Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за другий квартал 2023 року, який обліковується для розрахунку пенсії. Реальна зарплата зросла вперше від початку війни. Про це йдеться в даних ПФУ.
В Україні середня зарплата зросла вперше з початку війни — Пенсійний фонд
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Як змінилася зарплата
За даними ПФУ, середня зарплата склала:
- січень — 12 644,98 гривень
- лютий — 12 794,11 гривень
- березень — 13 423,28 гривень
- квітень — 13 626,02 гривень
- травень — 14 109,64 гривень
- червень — 16 012,38 гривень
Таким чином, порівняно з червнем 2022 року, зарплата зросла на 14,7%. Рік тому вона становила 13 957,63 гривень.
Водночас річна інфляція у червні становила 12,8%, що означає зростання реальної зарплати приблизно на 2%.
Джерело: Мінфін
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