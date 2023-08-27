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27 серпня 2023, 16:24 Читать на русском

Нацбанк за 7 місяців виплатив банкам 48,6 мільярда за депсертифікатами

Витрати Нацбанку за депозитними сертифікатами за 7 місяців 2023 року становили 48,6 млрд грн (тоді як за 2022 рік — 40,3 млрд грн, за 2021 рік — 10,6 млрд грн, за 2020 рік — 10,7 млрд грн). Про це повідомив заступник глави НБУ Сергій Ніколайчук, пише «NV Бізнес».

Витрати Нацбанку за депозитними сертифікатами за 7 місяців 2023 року становили 48,6 млрд грн (тоді як за 2022 рік — 40,3 млрд грн, за 2021 рік — 10,6 млрд грн, за 2020 рік — 10,7 млрд грн).

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Зростання відповідних платежів регулятора для банків відбулося на фоні зростання середньоденного залишку за депсертифікатами до 411,4 млрд грн за 7 місяців-2023 (у 2022 році було 215,7 млрд грн, у 2021 році — 145,4 млрд грн, у 2020 році — 129,6 млрд грн) та підвищення середньоденного значення облікової ставки в січні-липні 2023 року до 24,9% (із 18,7% у 2022 році; 7,5% у 2021 році; 7,9% у 2020 році).

Чому витрати НБУ на обслуговування депозитних сертифікатів суттєво зростають?

Проведення депозитних операцій призводить до відповідних процентних витрат з боку центральних банків. Фактично, це видатки на проведення монетарної політики, спрямованої на забезпечення цінової стабільності. І ці витрати НБУ, дійсно, суттєво зросли з початку 2022 року порівняно з минулими роками.

На те є дві причини: перша — збільшення обсягів розміщення депозитних сертифікатів, друга — підвищення ставок за цими інструментами, які є прив’язаними до облікової ставки. Проте фундаментальною причиною зростання відповідних витрат була не примха НБУ, а саме необхідність управляти безпрецедентним для України навісом ліквідності у банківській системі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
27 серпня 2023, 17:52
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Схема повышения доходности банковской системы через эмиссионные деньги по сути .
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