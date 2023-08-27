До «Армії відновлення» залучено вже майже 47,5 тисяч українців (інфографіка)

Державна служба зайнятості видала близько 47,5 тис. направлень на виконання суспільно корисних робіт, а на оплату за їх виконання спрямовано 305 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Служби зайнятості.

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За інформацією держслужби, станом на 24 серпня 2023 року, починаючи з 1 жовтня минулого року, участь у суспільно корисних роботах взяли 47 464 українців із 19 областей.

Де видано найбільше направлень

Найбільше направлень на роботу було видано у Харківській (9 089), Полтавській (7 029), Донецькій (5 722), Чернігівській (5 152) та Київській (5 117) областях.

На виплату заробітної плати за участь у суспільно корисних роботах спрямовано вже 305 млн грн.