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27 серпня 2023, 14:19 Читать на русском

Експерт JPMorgan передбачив падіння фондового ринку до кінця 2023 року

Головний стратег з акцій США JPMorgan Дубравко Лакос вважає, що ралі фондового ринку цього року закінчено, оскільки існує безліч факторів, які чинитимуть тиск на ринок до кінця 2023 року, пише Business Insider.

Головний стратег з акцій США JPMorgan Дубравко Лакос вважає, що ралі фондового ринку цього року закінчено, оскільки існує безліч факторів, які чинитимуть тиск на ринок до кінця 2023 року, пише Business Insider.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо каже експертЕксперт попередив інвесторів про найважливіші чинники, які впливатимуть на ринок.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що каже експерт

Експерт попередив інвесторів про найважливіші чинники, які впливатимуть на ринок. Зокрема, це високе ставлення цін акцій до доходів, оскільки нині середній показник P/E для компаній, що входять до розрахунку індексу S&P 500, торгується на рівні 20-х.

Лакос називав цей рівень стелею. Він також відзначив надмірні «бичачі» настрої інвесторів, що контрастують з початком року, коли переважали «ведмежі».

Лакос припустив, що грошово-кредитна політика залишиться жорсткою. За його словами, ФРС продовжуватиме утримувати відсоткові ставки на високому рівні до кінця року і навряд чи почне знижувати їх найближчим часом. Фіскальна політика посилюватиметься.

За словами Лакоса, 2023 став роком «масштабного пом'якшення бюджетної політики», оскільки уряд виділив $1,8 трлн, проте в 2024 федеральні витрати, ймовірно, значно скоротяться, що може вплинути на економічне зростання.

«Я думаю, що ніякої м'якої посадки не буде, поки ви не дійдете до жорсткої посадки. Я не вірю в м'яку посадку. Мені просто важко повірити в те, що інфляція знижуватиметься, ФРС знизить ставки, а зростання буде просто прекрасним», — сказав він, додавши, що передбачає настання рецесії.

Джерело: Мінфін
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