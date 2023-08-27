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27 серпня 2023, 13:30 Читать на русском

Уряд підвищив зарплати бюджетників, які працюють у зоні бойових дій

Уряд збільшив зарплати працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету, які працюють в зоні можливих та активних бойових дій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Уряд збільшив зарплати працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету, які працюють в зоні можливих та активних бойових дій.
Фото: depositphotos

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Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів України 25 серпня 2023 року.

Відповідно передбачається на період дії воєнного стану встановити щомісячну надбавку працівникам бюджетних установ та організацій за роботу з особливими умовами праці:

  • на територіях можливих бойових дій — у граничному розмірі 50% посадового окладу;
  • на територіях активних бойових дій — у граничному розмірі 100% посадового окладу.

«Також працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору, що розташовані та безпосередньо надають соціальні послуги на територіях можливих або активних бойових дій, встановлюється щомісячна надбавка у граничному розмірі 100% посадового окладу», — йдеться в повідомленні.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, в прикордонних регіонах продовжує працювати велика кількість працівників установ та закладів бюджетної сфери, які виконують свої обовʼязки в надскладних умовах і цим рішенням Уряд прагне фінансово їх підтримати.

Додається, що органам місцевого самоврядування, військовим адміністраціям населених пунктів, які розташовані на території можливих або активних бойових дій, рекомендовано встановити такі ж надбавки працівникам бюджетних установ, що утримуються з місцевих бюджетів.

Джерело: Мінфін
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