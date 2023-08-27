Казначейство США запровадить правила оподаткування для криптовалюти

Криптовалютні брокери, у тому числі біржі та платіжні системи, повинні повідомляти нові дані про продаж та обмін цифрових активів користувачами до Податкової служби США (IRS). Про це повідомляє Reuters із посиланням на нове правило Казначейства США.

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Що відомо

Відомство також представило нову податкову форму, яку мають заповнювати криптокомпанії. Майнери звільняються від податкових правил, але це не торкнеться деяких децентралізованих фінансових платформ, зазначається у керівництві міністерства.

Конгрес і регулюючі органи прагнуть посилити заходи щодо користувачів криптовалют, які ховаються від сплати податків, йдеться у публікації. Пропонована нова форма податкової звітності — Форма 1099-DA — покликана допомогти платникам податків визначити, чи мають борги з податків, а також уникнути необхідності проводити складні розрахунки для підрахунку прибутку, пише видання з посиланням на заяву Мінфіну.

До брокерів цифрових активів будуть застосовуватися ті ж правила щодо надання даних про операції користувачів, що й до традиційних брокерів, зазначається у статті.

Нагадаємо

У липні кандидат у президенти США Роберт Френсіс Кеннеді-молодший заявив, що у разі перемоги на виборах звільнить конвертацію біткоїнів у долари США від податку на приріст капіталу.