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26 серпня 2023, 13:09 Читать на русском

НКЦПФР допускатиме до обігу в Україні боргові цінні папери іноземних держав

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширила можливості інвестування в іноземні фінансові інструменти, допустивши до обігу в Україні боргові цінні папери країн — членів G7. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширила можливості інвестування в іноземні фінансові інструменти, допустивши до обігу в Україні боргові цінні папери країн — членів G7.
Фото: dtkt.ua

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НКЦПФР має право за власною ініціативою здійснювати надання допуску борговим цінним паперам, емітентами яких є іноземні держави:

  • Італійська Республіка,
  • Канада,
  • Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії,
  • Сполучені Штати Америки,
  • Федеративна Республіка Німеччина,
  • Французька Республіка,
  • Японія.

Наголошується, що відповідні зміни були внесені до положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України (рішення від 21.01.2021 року № 34).

Інформацію про боргові цінні папери, емітентами яких є визначені вище іноземні держави, які можуть бути допущені НКЦПФР до обігу в Україні, та відносно яких є зацікавленість з боку учасників ринків капіталу, а також інформацію про обмеження щодо обігу цих цінних паперів, Комісія планує отримувати від ПАТ «Національний депозитарій України».

За даними НКЦПФР, станом на 24 серпня всього було допущено 516 цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України, з яких 412 цінних паперів іноземних емітентів (індекс S&P 500), допущених за ініціативою Комісії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
VovaG
VovaG
26 серпня 2023, 13:38
#
Привіт, і як їх купити?
+
0
AlexZerg
AlexZerg
26 серпня 2023, 13:40
#
Хай спочатку зі своїм борговим ринком розберуться, рахунки клієнтів ФФ до сих пір заморожені
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