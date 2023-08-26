За місяць токен Worldcoin втратив у ціні 43,7%, витік даних користувачів FTX: що нового на ринку криптовалют

FTX попередила про витік даних користувачів. Вони отримують фішингові розсилки

Криптовалютна біржа FTX, що проходить процедуру банкрутства повідомила про витік неконфіденційних даних деяких клієнтів через агента з реструктуризації Kroll.

Криптобіржа попередила клієнтів про можливі спроби контактів з боку шахраїв, які видають себе за учасників справи про банкрутство.

Ончейн-дослідник ZachXBT повідомив, що користувачі FTX вже почали отримувати листи фішинга від скамерів. Клієнтів платформи запевняють у можливості виведення активів ERC-20 на зовнішній гаманець, пропонуючи його прив'язати.

За даними The Block, зловмисники отримали контроль за номером мобільного телефону одного зі співробітників Kroll. Це дало можливість доступу до інформації з хмарних сховищ компанії. Файли містили дані деяких клієнтів FTX, включаючи імена, адреси електронної пошти та баланси на біржі.

Токен Worldcoin втратив у ціні 43,7% через місяць після запуску

Нативний токен проекту Worldcoin — WLD — за останню добу впав на 5,5% та на 43,7% за місяць. Про це свідчать дані CoinGecko.

На момент написання статті WLD торгується на рівні близько $1,27 у порівнянні з $2,36 місяцем раніше.

Експерти назвали зниження ціни Worldcoin «тривожною тенденцією» з урахуванням відновлення котирувань інших альткоїнів, зокрема XRP. Головною причиною такої динаміки вони вважають перешкоди з боку регуляторів, з якими зіткнувся проект через питання щодо методів збирання та зберігання даних.

Нагадаємо, Worldcoin оголосив про офіційний запуск 24 липня. Основний продукт проєкту — протокол World ID — заснований на доказах із нульовим розголошенням. Він є мобільним інструментом, що дозволяє людям пройти ідентифікацію за допомогою сканування сітківки ока або номера телефону.

Prime Trust втратив $8 млн на інвестиціях у стейблкоїн Terra

Критокастодіан Prime Trust витратив $ 6 млн клієнтських коштів і $ 2 млн з власної скарбниці на інвестиції в алгоритм Стейблкоін TerraUSD (UST). Про це повідомив голова платформи Джор Ло у судовій заяві.

Ло дав свідчення у рамках процедури банкрутства компанії, яку очолив 29 листопада 2022 року. Він згадав неналежне керування компанією з боку колишнього керівництва.

Як приклад Ло навів інцидент, який стався у січні 2021 року. Тоді клієнтів помилково попросили переказати гроші на недоступний для Prime Trust гаманець. Після цього компанії довелося витратити $76 млн на покупку ETH для фінансування запитів на виведення коштів.

Також глава кастодина розповів, що навіть після ситуації з Terra керівництво платформи «продовжувало нарощувати витрати, часом зазнаючи, здавалося б, надмірних втрат». За його словами, у листопаді 2022 року компанія витратила $11,1 млн при виручці всього $2,7 млн.

За останніми даними, зобов'язання сервісу перед клієнтами оцінюються у $861 000 у цифрових активах та $83 млн у фіаті.

Tether повідомила про 100% забезпечення USDT та наявність резервного фонду в $3,3 млрд

Компанія Tether оновила звіт про стан резервів централізованого стейблкоїна USDT. Згідно з опублікованими даними, загальний обсяг активів компанії перевищує $86,1 млрд, а зобов'язань — $82,8 млрд.

Таким чином, компанія має запас ліквідності у розмірі $3,3 млрд і USDT більш ніж на 100% забезпечений резервами.

Серед 15 блокчейн-екосистем, у яких доступний USDT, за кількістю дозволених активів лідирує TRON з показником $42,8 млрд. Далі йдуть Ethereum ($39 млрд) та Solana ($1,88 млрд).

За вартістю, попередньо дозволеною до випуску, лідирує вже Solana з показником $1 млрд, на другому місці Ethereum ($617,6 млн), а замикає трійку TRON ($353 млн).