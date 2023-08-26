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26 серпня 2023, 9:17 Читать на русском

За місяць токен Worldcoin втратив у ціні 43,7%, витік даних користувачів FTX: що нового на ринку криптовалют

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

FTX попередила про витік даних користувачів. Вони отримують фішингові розсилки

Криптовалютна біржа FTX, що проходить процедуру банкрутства повідомила про витік неконфіденційних даних деяких клієнтів через агента з реструктуризації Kroll.

Криптобіржа попередила клієнтів про можливі спроби контактів з боку шахраїв, які видають себе за учасників справи про банкрутство.

Ончейн-дослідник ZachXBT повідомив, що користувачі FTX вже почали отримувати листи фішинга від скамерів. Клієнтів платформи запевняють у можливості виведення активів ERC-20 на зовнішній гаманець, пропонуючи його прив'язати.

За даними The Block, зловмисники отримали контроль за номером мобільного телефону одного зі співробітників Kroll. Це дало можливість доступу до інформації з хмарних сховищ компанії. Файли містили дані деяких клієнтів FTX, включаючи імена, адреси електронної пошти та баланси на біржі.

Токен Worldcoin втратив у ціні 43,7% через місяць після запуску

Нативний токен проекту Worldcoin — WLD — за останню добу впав на 5,5% та на 43,7% за місяць. Про це свідчать дані CoinGecko.

На момент написання статті WLD торгується на рівні близько $1,27 у порівнянні з $2,36 місяцем раніше.

Експерти назвали зниження ціни Worldcoin «тривожною тенденцією» з урахуванням відновлення котирувань інших альткоїнів, зокрема XRP. Головною причиною такої динаміки вони вважають перешкоди з боку регуляторів, з якими зіткнувся проект через питання щодо методів збирання та зберігання даних.

Нагадаємо, Worldcoin оголосив про офіційний запуск 24 липня. Основний продукт проєкту — протокол World ID — заснований на доказах із нульовим розголошенням. Він є мобільним інструментом, що дозволяє людям пройти ідентифікацію за допомогою сканування сітківки ока або номера телефону.

Prime Trust втратив $8 млн на інвестиціях у стейблкоїн Terra

Критокастодіан Prime Trust витратив $ 6 млн клієнтських коштів і $ 2 млн з власної скарбниці на інвестиції в алгоритм Стейблкоін TerraUSD (UST). Про це повідомив голова платформи Джор Ло у судовій заяві.

Ло дав свідчення у рамках процедури банкрутства компанії, яку очолив 29 листопада 2022 року. Він згадав неналежне керування компанією з боку колишнього керівництва.

Як приклад Ло навів інцидент, який стався у січні 2021 року. Тоді клієнтів помилково попросили переказати гроші на недоступний для Prime Trust гаманець. Після цього компанії довелося витратити $76 млн на покупку ETH для фінансування запитів на виведення коштів.

Також глава кастодина розповів, що навіть після ситуації з Terra керівництво платформи «продовжувало нарощувати витрати, часом зазнаючи, здавалося б, надмірних втрат». За його словами, у листопаді 2022 року компанія витратила $11,1 млн при виручці всього $2,7 млн.

За останніми даними, зобов'язання сервісу перед клієнтами оцінюються у $861 000 у цифрових активах та $83 млн у фіаті.

Tether повідомила про 100% забезпечення USDT та наявність резервного фонду в $3,3 млрд

Компанія Tether оновила звіт про стан резервів централізованого стейблкоїна USDT. Згідно з опублікованими даними, загальний обсяг активів компанії перевищує $86,1 млрд, а зобов'язань — $82,8 млрд.

Таким чином, компанія має запас ліквідності у розмірі $3,3 млрд і USDT більш ніж на 100% забезпечений резервами.

Серед 15 блокчейн-екосистем, у яких доступний USDT, за кількістю дозволених активів лідирує TRON з показником $42,8 млрд. Далі йдуть Ethereum ($39 млрд) та Solana ($1,88 млрд).

За вартістю, попередньо дозволеною до випуску, лідирує вже Solana з показником $1 млрд, на другому місці Ethereum ($617,6 млн), а замикає трійку TRON ($353 млн).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
26 серпня 2023, 11:18
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Ой… чергове ніщо, цінне лише для вузького кола юзерів, втратило половину вартості… а чого б то? Може тому, що хтось з інсайдом на хаях злився?
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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
26 серпня 2023, 11:24
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Маск також може провернути такий фокус з акціями Тесли, але лиш один раз. Він пробував, значно менше, але все одно викликав прогнозовані коливання ціни. Отримав по руках. Але є ще одне, чому він не ризикує бавитися по дорослому, він може втратити компанію, яку будував довго. Крім того, реальна компанія від таких дій не може піти під плінтус, адже вона чогось варта, не лише «технологій та патентів». А от з цифровими «активами» можна робити все, що хочеш. Ляже один, відкриєш інший. І так, поки лохи не закінчаться. НФТ наїлися? Хоча прогнозували безкінечний ріст цифровій фоточці мартишки в окулярах. Але, як відомо, хто останній, той і тато… а в нашому випадку, той і ЙОЛОП, у якого ту мартишку більше ніхто купувати не хоче.
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