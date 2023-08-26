Минулої доби українські захисники ліквідували ще 640 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 260 270 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 25 серпня: 640 російських окупантів, 12 танків та 11 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 260270 (+640) осіб,
- танків — 4390 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 8539 (+18) од,
- артилерійських систем — 5379 (+18) од,
- РСЗВ — 726 (+2) од,
- засоби ППО — 497 (+2) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4367 (+11),
- крилаті ракети — 1411 (+2),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7823 (+33) од,
- спеціальна техніка — 804 (+2).
Джерело: Мінфін
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