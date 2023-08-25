Національний банк оштрафував 10 фінансових компаній, 2 лізингодавці та 2 ломбарди за несвоєчасне подання регулятору звітності за четвертий квартал 2022 року та перший квартал 2023 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
НБУ оштрафував ще 14 надавачів фінансових послуг
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Кого оштрафували
- ТОВ «ФК «Ірбіс Фактор» (ЄДРПОУ 43178370);
- ТОВ «Європартнер Фінанс» (ЄДРПОУ 40368253);
- ТОВ «ФК «Укр-Фін-Груп» (ЄДРПОУ 40033450);
- ТОВ «Чез Інвест» (ЄДРПОУ 43225839);
- ТОВ «Легіон Харків» (ЄДРПОУ 43407860);
- ТОВ «С — Фінанс» (ЄДРПОУ 42485136);
- ТОВ «Сегура-Капітал» (ЄДРПОУ 41617928);
- ТОВ «Динеро-Капітал» (ЄДРПОУ 36226713);
- ТОВ «Фінтеч Лаб» (ЄДРПОУ 41484702);
- ТОВ «Фінансова компанія «Центрофінанс» (ЄДРПОУ 38741271);
- ТОВ «Українська фінансово-будівельна група» (ЄДРПОУ 34470785);
- ТОВ «В Лізинг» (ЄДРПОУ 39453869);
- ПТ «Ломбард Лія»
Гольцева Л. А.і Компанія» (ЄДРПОУ 36513668);
- ПТ «Ломбард «Спас» ТОВ «Благо+» і Компанія» (ЄДРПОУ 39743898).
Рішення щодо застосування заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 25 серпня 2023 року і набирають чинності з 28 серпня 2023 року.
Сплатити штраф надавачі фінансових послуг повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.
Джерело: Мінфін
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