Курс валют на вечір 25 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 25 серпня Закриття 25 серпня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,42/39,81 39,52/39,91 10/10

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,95−38,70 грн. Євро купують за 41,30 грн, а продають за 42,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,45−38,55, євро — 41,70−41,96 грн.

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