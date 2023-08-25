До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 25 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 25 серпня
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Закриття 25 серпня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,42/39,81
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39,52/39,91
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10/10
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,95−38,70 грн. Євро купують за 41,30 грн, а продають за 42,10 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,45−38,55, євро — 41,70−41,96 грн.
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Джерело: Мінфін
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